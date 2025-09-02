Фигурист Ефимчук выступил на соревнованиях впервые за 7 лет. Сегодня он стал третьим в короткой программе на Кубке Петербурга
Фигурист Игорь Ефимчук выступил на соревнованиях впервые за 7 лет.
26-летний спортсмен стал третьим в короткой программе на этапе Кубка Санкт-Петербурга. Он набрал 77,69 балла, уступив Петру Гуменнику (108,18) и Семену Соловьеву (79,91).
В прокате Ефимчук исполнил четверной тулуп, каскад тройной лутц – тройной тулуп, допустил падение на тройном акселе.
Последний раз Ефимчук соревновался в сезоне-2017/18. Он является бронзовым призером юниорского первенства России и этапа международного Гран-при среди юниоров.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
