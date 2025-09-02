  • Спортс
  • Бестемьянова об олимпийском отборе: «Я надеюсь, что Петросян и Гуменник пройдут с успехом. Сложная история из‑за того, что они без рейтинга и будут кататься в первой разминке»
Бестемьянова об олимпийском отборе: «Я надеюсь, что Петросян и Гуменник пройдут с успехом. Сложная история из‑за того, что они без рейтинга и будут кататься в первой разминке»

Бестемьянова назвала сложность для Петросян и Гуменника на олимпийском отборе.

19-21 сентября российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят в Пекине на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026. Ранее они получили нейтральный статус.

– Я надеюсь, что Аделия и Петр с успехом пройдут олимпийскую квалификацию. Может ли быть такое, что их будут судить строже остальных? Как их будут судить, я не знаю.

– На что могут претендовать ребята на самой Олимпиаде?

– Это сложная история из‑за того, что они будут без рейтинга и будут кататься в первой разминке. Это очень трудная история. Очень проблематично выиграть короткую программу, катаясь в первой разминке, – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
женское катание
logoАделия Петросян
logoПетр Гуменник
logoНаталья Бестемьянова
олимпийская квалификация
logoсборная России
мужское катание
