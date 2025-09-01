Александра Трусова: «50 минут на льду прошли отлично! Программа для первого шоу поставлена»

Александра Трусова показала постановку номера для шоу.

6 августа у Трусовой и ее мужа Макара Игнатова родился сын Михаил. 13 сентября фигуристка выступит в шоу Евгении Медведевой под музыку 2000-х.

«50 минут на льду прошли отлично! Программа для первого шоу поставлена.

Выбранный для постановки трек уже давно на репите, и каждый раз, когда я его слышу, я хочу поскорее бежать на лед.

Надеюсь, вы ждете моего выступления так же сильно, как и я», – написала Трусова.