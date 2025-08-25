Александра Трусова: «Спустя три недели после родов мой вес меньше, чем был до беременности. Я в восторге, мне нравится так худеть каждый день»

Александра Трусова рассказала о быстром похудении после родов.

«Спустя почти три недели после родов мой вес на 1 килограмм 200 граммов меньше, чем был до беременности. Это удивительно, потому что я не думала, что так быстро будет сбрасываться вес. За беременность я набрала 11 кг, соответственно, скинула уже 12 кг 200 г. Я в восторге, честно говоря, мне нравится так худеть каждый день.

Скорее всего, все потому, что мышцы спали, и вес уходит. Ну и также я кормлю, и мама мне сразу говорила, что очень быстро вес будет уходить, так как у меня много молока, и Мишенька много кушает.

Ем я при этом все подряд, и худею каждый день.

Живот пока не убрался, но я уже в некоторые джинсы влезаю. И грудь у меня пятого размера, мне кажется. Но грудь – это хорошо, это красиво.

Я ношу утягивающее белье и корсет, чтобы живот поскорее убрался и не было сильной нагрузки, особенно на тренировках.

Кстати говоря, на три недели Мишеньки мы решили вас с ним познакомить. Ждите видео. В среду будет видео уже с лицом нашего сыночка», – сказала Трусова.