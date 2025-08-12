Александра Трусова опубликовала видео из родильного отделения
Александра Трусова опубликовала видео из родильного отделения.
6 августа у фигуристки родился сын. В соцсети она показала несколько роликов о том, как готовилась к появлению малыша и как ее встречали после выписки из роддома.
Александра замужем за фигуристом Макаром Игнатовым.
«К родам невозможно подготовиться: то, что я представляла, и как было на самом деле, серьезно отличается.
Могу сказать точно, что присутствие рядом Макара и правильный выбор места сделали этот день сильно легче», – написала Трусова под видео.
Трусовой 21 год, она призер Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Александры Трусовой
