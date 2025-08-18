Трусова показала первую тренировку на льду после родов: «Врач рекомендовал поберечься две недели. Осталось всего три дня»

Александра Трусова показала первую тренировку на льду после родов.

Трусова и ее муж Макар Игнатов 6 августа стали родителями первенца. Фигуристка родила сына Михаила.

«Первая тренировка после родов была долгожданной и проверочной: «С чего начинаем восстановление?»

Врач рекомендовал поберечься две недели, то есть осталось всего три дня. А потом в добрый путь», – написала Трусова.