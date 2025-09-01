  • Спортс
Семененко о короткой программе: «Музыку предложил я, Мишин доверился моему музыкальному вкусу, за что я ему очень благодарен»

Евгений Семененко рассказал, что сам предложил музыку для короткой программы.

Сегодня фигуристы группы Алексея Мишина выступили с показательными номерами на празднике в честь 1 сентября на Ледовой арене на улице Передовиков в Санкт-Петербурге.

«Это важный день в жизни каждого человека. Как для маленьких ребят, школьников, так и для студентов. Надеюсь, что следующий учебный год будет интересным, несложным, хотелось бы. То же самое можно сказать и насчет спортивного момента, верю, что сезон будет интересным и захватывающим.

Мне нравится сочетать спорт с учебой в медицинском вузе, это интересно, присутствует определенная динамика, постоянно в движении, даже начал получать от этого удовольствие», – сказал Семененко.

Спортсмен заявлен на первый этап Кубка Санкт-Петербурга, который пройдет 2-3 сентября.

«Уточню у Алексея Николаевича, но мне кажется, что все-таки не буду выступать на Кубке Санкт-Петербурга. Однако если скажут, что нужно – значит, буду выступать. Посмотрим. Как решит наш тренерский штаб», – отметил фигурист.

«Не помню, чтобы я посещал такие мероприятия, но всегда находил для себя интересные события, сам их находил для себя.

Алексей Николаевич предупредил меня, что предстоит выступление на этом катке, уточнил момент по музыке, тренер сказал мне катать короткую программу предстоящего сезона. Программа очень классная.

Музыку предложил я, Алексей Николаевич доверился моему музыкальному вкусу, за что я ему очень благодарен. Сейчас идет тренировочный процесс, жду открытых прокатов, накатываем как короткую, так и произвольную. Будем ждать», – заключил Семененко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
