Семененко о прыжке с 88-метровой трубы: «Понравилось. Страшно было там стоять, а прыгать не страшно»

Фигурист Евгений Семененко рассказал об ощущениях от прыжка с 88-метровой трубы.

Семененко прыгнул на веревке с трубы высотой 88 метров в Павловске.

«Прыжок с высокой башни? Мне изначально подарили сертификат, там был широкий выбор развлекательного контента. Я пока листал, нашел полеты на вертолете, на лошадях катание. Но вот это я не пробовал. Попробовал – понравилось. Страшно было там стоять, а прыгать не страшно.

Подарят сертификат – повторю. В Сочи есть прикольная вышка, некоторые мои друзья уже пробовали, наш тренер по ОФП Егор любит такие вещи. Он попробовал, ему понравилось. Посмотрим, если выпадет возможность – попробую.

Наблюдать за кем-то, если будем смотреть наш вид спорта, когда люди болеют за своих ребят, за своих близких людей, тяжелее, чем выступать, как мне кажется. Алексей Николаевич потом посмотрел в соцсетях», – сказал Семененко.