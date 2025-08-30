Тамара Москвина: «Сейчас Галлямов восстановился до той степени, которая нужна для текущего момента сезона»

Тамара Москвина рассказала о восстановлении Александра Галлямова после травмы.

Фигурист, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, получил повреждение лодыжки на турнире «Открытие Байкала», который проходил в конце февраля – начале марта.

«Александр Галлямов вчера праздновал день рождения. Полностью он восстановится к главным стартам, сейчас он восстановился до той степени, которая нужна для текущего момента сезона, для конца августа.

Увидим ли мы пару Мишина – Галлямов на контрольных прокатах сборной России? Если вы там будете, то увидите. На этапах Кубка Санкт-Петербурга – нет, это было бы нецелесообразно, даже если бы не было травмы», – сказала Москвина .