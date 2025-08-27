Бойкова о Когалыме: «Невероятный город! Как здесь все чисто, красиво, ухоженно и сделано для людей!»

Фигуристка Александра Бойкова рассказала о поездке в Когалым.

Бойкова и Дмитрий Козловский выступили на открытии ледового дворца «Когалым-арена».

«Отдельно хочется рассказать про Когалым. Невероятный город! Как здесь все чисто, красиво, ухоженно и сделано для людей! Просто не верится собственным глазам! И это все было построено (и застраивается до сих пор) на очень сложной почве – на болотах!

Но от этого и становится отрадно, что частные компании готовы заботиться о городах, в которых находятся их предприятия, готовы вкладываться в их развитие и думать о населении», – написала Бойкова.