Бойкова о Когалыме: «Невероятный город! Как здесь все чисто, красиво, ухоженно и сделано для людей!»
Фигуристка Александра Бойкова рассказала о поездке в Когалым.
Бойкова и Дмитрий Козловский выступили на открытии ледового дворца «Когалым-арена».
«Отдельно хочется рассказать про Когалым. Невероятный город! Как здесь все чисто, красиво, ухоженно и сделано для людей! Просто не верится собственным глазам! И это все было построено (и застраивается до сих пор) на очень сложной почве – на болотах!
Но от этого и становится отрадно, что частные компании готовы заботиться о городах, в которых находятся их предприятия, готовы вкладываться в их развитие и думать о населении», – написала Бойкова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Александры Бойковой
