Козловский о травмоопасности парного катания: «Когда Саша делает четверной выброс, у меня что-то внутри всегда дергается, я до сих пор не могу к этому привыкнуть»

Дмитрий Козловский высказался о травмоопасности парного фигурного катания.

Козловский выступает в паре с Александрой Бойковой, они являются чемпионами Европы и двукратными чемпионами России.

«Это очень травмоопасно, это в принципе достаточно сложно, особенно для девочки. Я вот Саше всегда говорю во время тренировочного процесса, например, когда Саша идет и делает один из сложнейших элементов парного катания — четверной выброс, у меня, честно говоря, что-то внутри всегда дергается, я до сих пор не могу к этому привыкнуть.

Я ей как-то сказал: «Знаешь, если бы я был девочкой и мне бы сказали заканчивать с одиночным и идти в парное катание, то я бы на следующий день повесил коньки на гвоздь».

Вы вообще представляете, какой уровень доверия должен быть по отношению к партнеру? Потому что я абсолютно четко понимаю, что в моих руках находится не просто человек или какое-то потенциальное достижение результата. В моих руках находится здоровье. Просто здоровье и будущее конкретного человека. Представляете, какая это ответственность.

И я могу сказать, это нужен определенный героизм, и это действительно самый настоящий подвиг, что человек идет на это, что он доверяет тебе.

Мне кажется, это даже сложнее, чем переносить на себе такое доверие, чем довериться кому-то», — сказал Козловский.