4

Александра Бойкова: «Прошлый сезон был эмоционально тяжелый, но мы старались друг друга поддерживать, как могли»

Бойкова и Козловский рассказали, как справляются с тяжелыми моментами в паре.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – чемпионы Европы и двукратные чемпионы России.

Бойкова: На самом деле, несколько было таких кризисных периодов, как раз таки переходный возраст меня накрыл, скажем так. Было тяжело, но мы тогда как раз остались вместе только благодаря Диме, его терпению, какому-то подбадриванию меня, что «не сдавайся», «все будет хорошо», «это пройдет», «и такое бывает».

И, наверное, прошлый сезон был эмоционально тяжелый, но мы старались друг друга поддерживать, как могли. Но, наверное, на примирение всегда Димка первый идет.

Козловский: Но нужно понимать, что мы два козерога. И для нас достигаторство и целеполагание — это очень такой важный фактор. Поэтому вот наша конечная цель — достижение самого высокого результата, она нас всегда возвращала на нужную тропу, на нужное направление, на нужный курс, если мы с него сбивались.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
