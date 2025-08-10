Дмитрий Козловский: «Мы с Бойковой катаемся очень долго – шутим, что иногда в браке столько не живут. Я видел много других пар, сейчас они нигде»

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, что часто общаются вне льда.

Бойкова и Козловский – бронзовые призеры чемпионата мира, чемпионы Европы в парном катании.

– Вы девять лет катаетесь вместе в паре, это довольно большой срок...

Козловский: Часто шутим, что столько в браке иногда не живут, ха-ха. Мы с Сашей катаемся очень долго. Я видел много других пар, сейчас они нигде. Я рад, что у нас все получилось.

Бойкова: Дима пришел чуть раньше и скатывался с другой девочкой. Потом пришла я, и мы начали кататься вместе.

– Вы общаетесь вне катка?

Козловский: Мы довольно-таки часто общаемся вне льда. У нас есть понимание единой цели, к которой мы идем. Иногда мне тяжело бывает, и Саша помогает, иногда наоборот.

– Были ли кризисы?

Бойкова: Был переходный возраст, и меня накрыло. Все прошло благодаря Диме. Он говорил: «Не сдавайся, все получится».

«Мы не катались, а мучились». Бойкова и Козловский не расходятся, даже хвалят тренеров