Максим Траньков: «Я плохо отношусь к нейтральному статусу, но это не имеет отношения к спортсменам. Мне не нравится, что мы вынуждены его получать»

Траньков заявил, что плохо относится к нейтральном статусу, но не к спортсменам.

«Наши фигуристы поддерживают нейтральный статус? Я с уважением отношусь к выбору любого человека: как тех, кто выбирает возможности поехать в нейтральном статусе, так и тех, кто отказываются. И те, и те имеют доводы и весомые аргументы. Поэтому спокойно отношусь к позиции каждых.

Прекрасно понимаю, сколько времени и сил потратили фигуристы для достижения своих целей и мечт. Понимаю и агрессивно-патриотично настроенных спортсменов, которые готовы отказаться от нейтрального статуса в силу своих убеждений. Их тоже уважаю и поддерживаю. Ничью сторону не занимаю, а уважаю выбор каждой стороны.

Конечно, я плохо отношусь к нейтральному статусу, но это не имеет отношения к спортсменам. Мне не нравится, что мы вынуждены его получать, потому что все равно мы должны выступать со своим флагом и гимном.

Но если есть только такая возможность для выступления, никакой критики в сторону ребят, выступающих в нейтральном статусе, быть не может», — сказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.