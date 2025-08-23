  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Максим Траньков: «Я плохо отношусь к нейтральному статусу, но это не имеет отношения к спортсменам. Мне не нравится, что мы вынуждены его получать»
5

Максим Траньков: «Я плохо отношусь к нейтральному статусу, но это не имеет отношения к спортсменам. Мне не нравится, что мы вынуждены его получать»

Траньков заявил, что плохо относится к нейтральном статусу, но не к спортсменам.

«Наши фигуристы поддерживают нейтральный статус? Я с уважением отношусь к выбору любого человека: как тех, кто выбирает возможности поехать в нейтральном статусе, так и тех, кто отказываются. И те, и те имеют доводы и весомые аргументы. Поэтому спокойно отношусь к позиции каждых.

Прекрасно понимаю, сколько времени и сил потратили фигуристы для достижения своих целей и мечт. Понимаю и агрессивно-патриотично настроенных спортсменов, которые готовы отказаться от нейтрального статуса в силу своих убеждений. Их тоже уважаю и поддерживаю. Ничью сторону не занимаю, а уважаю выбор каждой стороны.

Конечно, я плохо отношусь к нейтральному статусу, но это не имеет отношения к спортсменам. Мне не нравится, что мы вынуждены его получать, потому что все равно мы должны выступать со своим флагом и гимном.

Но если есть только такая возможность для выступления, никакой критики в сторону ребят, выступающих в нейтральном статусе, быть не может», — сказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoМаксим Траньков
пары
logoсборная России
отстранение и возвращение России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Галлямов о недопуске на Олимпиаду-2026: «Как ни странно, но ничего экстренного в тот момент не произошло. Мы были готовы к такому повороту событий»
4814 августа, 06:25
Траньков о дипломе Козловского: «Саморазвитие и образование помогает любому делу, которым ты занимаешься»
412 июля, 14:52
Российские фигуристы не стали оспаривать невыдачу нейтральных статусов в CAS («СЭ»)
574 июня, 17:10
Главные новости
Турецкий фигурист Демирбога: «Русские – лучшие в фигурном катании. Будет приятно снова увидеть их на соревнованиях»
256 минут назад
«Летфест-2025». Команды Медведевой, Щербаковой, Ягудина, Тюкавина, Сергачева, Мельниковой, Монсона запустили летательные аппараты
24сегодня, 16:21
Щербакова о «Летфесте»: «Мне кажется, что и наш перформанс, и аппарат, и все вместе очень гармонично, красиво смотрелось»
9сегодня, 15:17
Новый произвольный танец Фир и Гибсона поставлен под музыку шотландской группы The Proclaimers
2сегодня, 14:59Фото
«Каждое доброе слово про него – это огромная поддержка для всей нашей семьи». Вдова Александра Гришина открыла счет для помощи
110сегодня, 14:47
Медведева о «Летфесте»: «У нас очень интересный летательный аппарат. Не знаю, насколько далеко он полетит, главное, чтобы было весело»
8сегодня, 13:45
Синицына представила новые программы на Кубке Беларуси: «Сотворение мира» в короткой, «Танцор диско» – в произвольной
25сегодня, 12:28Видео
⚡ Гран-при среди юниоров. Наката победил, Лонг – 2-й, Гартунг – 3-й
12сегодня, 11:34
Бывшую российскую фигуристку Марию Нехаеву не пропустили на границе в Польше по пути на Гран-при среди юниоров
49сегодня, 08:51
Эмбер Гленн в новом сезоне будет выступать с прошлогодней произвольной программой
4сегодня, 08:06
Ко всем новостям
Последние новости
Бутырская о словах Романцева про фигурное катание: «Так говорить непозволительно: у нас даже женщины-фигуристы с мужским характером»
336 минут назад
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
1сегодня, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
вчера, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
1вчера, 13:17
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
2вчера, 10:44
Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
20 августа, 18:24
Татьяна Тарасова: «Может, выступать за США у Колесника получится лучше, чем обсуждать нас. Придурок»
1220 августа, 13:49
Даниил Глейхенгауз: «Я не реализовал себя в спорте. Великому спортсмену сложнее стать великим тренером»
1116 августа, 20:13
Акатьева об отношениях с тренерами: «Всегда сохраняем субординацию – это рабочий процесс, никто не должен отвлекаться. Но поддержка присутствует»
416 августа, 19:40
Туктамышева о том, какой спорт могла выбрать вместо фигурного катания: «Баскетбол. Нравится в кольцо мячом попадать»
516 августа, 19:37