Галлямов о недопуске на Олимпиаду-2026: «Как ни странно, но ничего экстренного в тот момент не произошло. Мы были готовы к такому повороту событий»

Александр Галлямов заявил, что был готов к недопуску на Олимпийские игры-2026.

Галлямов – чемпион мира и Европы, трехкратный чемпион России в паре с Анастасией Мишиной. В мае стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил российские пары и танцевальные дуэты до квалификации на Игры.

«Вспоминаю день, когда в новостях прошло сообщение о недопуске пар к отбору на Олимпиаду-2026. Как это ни странно будет звучать, но ничего экстренного в тот момент не произошло. Мы были готовы к такому повороту событий, поэтому новость не стала неожиданностью. Было принято решение идти, то есть кататься, дальше.

Иллюзий никто не строил, но и надежды никто не лишался. Нашим одиночникам повезло значительно больше, поэтому мы все должны направить всю энергию на поддержку ребят вне зависимости от наших предпочтений.

Что переживает спортсмен в такой момент? Да ничего не переживает. Прячу внутренности в кейсе. Хочешь плачь, а хочешь смейся – лучший ответ на такой вопрос. Иван Букин, Никита Кацалапов, Гийом Сизерон, Алена Савченко, Вова Морозов, Максим Леонидович Траньков, Евгений Викторович Плющенко – это же отличная компания! Кто знает, смогу ли я к ним присоединиться? Посмотрим. Впереди еще долгий срок, все может случиться.

Мы все взрослеем не только душой, но и телом. Восстановление после соревнований идет несколько дольше, и иногда перегрузки дают о себе знать в самые неожиданные моменты и в самых неожиданных местах, например на Байкале. Спасибо всем, кто поддерживал, это придавало сил и желания поскорее вернуться.

Как только у вас возникает ощущение лени, бесцельности усилий, разочарованности в процессе, то скажу следующее: «Так, давай еще раз по порядку: ты не брат мне, ты похож на тряпку». Остановка возможна только для смены деятельности, но не окончания пути.

Новые постановки, новые вызовы – программа-минимум на новый сезон. «Зачем?» – спросит хейтер. А вдруг завтра открывается дверь, а у нас шнурки не глажены? Я называю это «поиск», а не «кризис».

Есть еще второй год магистратуры, ряд сторонних проектов, футбол и много другого. Пока что пропорция и баланс между этими вещами выдерживались хорошо. «Это мой кайф, это мой кайф, это мой кайф», – повторяю я каждый раз, когда иду на тренировку. Чего и всем желаю.

Да, вспомнил, то был обычный вторник. А фигурное катание я меньше не стал любить», – написал Галлямов в колонке на «Спорт-Экспрессе».

