  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Божович назвал «Спартак» самым популярным клубом России: «Это по-настоящему народная команда! За нее болеют везде»
26

Божович назвал «Спартак» самым популярным клубом России: «Это по-настоящему народная команда! За нее болеют везде»

Миодраг Божович назвал «Спартак» самым популярным клубом России.

«Безусловно, самый популярный клуб – «Спартак». Это по-настоящему народная команда! Куда бы она ни приезжала, ее ждут местные болельщики. За «Спартак» болеют везде!

Он одержал много побед в девяностых, когда Олег Романцев приводил их к золоту несколько лет подряд, и это повлияло на количество поклонников.

В каждой стране есть народная команда – независимо от последних результатов. Это как религия. В Сербии, где я живу, таким клубом является «Црвена Звезда» – от нее тоже фанатеет огромное количество людей», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

Увольнять ли Семака?18050 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
