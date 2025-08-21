Божович назвал «Спартак» самым популярным клубом России: «Это по-настоящему народная команда! За нее болеют везде»

Миодраг Божович назвал «Спартак» самым популярным клубом России.

«Безусловно, самый популярный клуб – «Спартак». Это по-настоящему народная команда! Куда бы она ни приезжала, ее ждут местные болельщики. За «Спартак» болеют везде!

Он одержал много побед в девяностых, когда Олег Романцев приводил их к золоту несколько лет подряд, и это повлияло на количество поклонников.

В каждой стране есть народная команда – независимо от последних результатов. Это как религия. В Сербии, где я живу, таким клубом является «Црвена Звезда» – от нее тоже фанатеет огромное количество людей», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.