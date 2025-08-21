Колобков про Роспутько и паспорт РФ: «Мы живем в прекрасной, великой стране. Люди приезжают в Россию, они понимают, что здесь спокойно, можно успешно заниматься любимым делом»

Павел Колобков не удивлен тем, что украинский футболист принял гражданство РФ.

В октябре 2023 года Александр Роспутько не вернулся с командой «Шахтера» U19 на Украину после матча 2-го группового этапа Юношеской лиги УЕФА против «Антверпена» (2:1). Он не появился в аэропорту, ограничил доступ в социальных сетях и перестал отвечать на телефонные звонки. «Шахтер» расторг с ним контракт. Вчера стало известно, что игрок будет выступать за «Чайку » в Pari Первой лиге, он получил гражданство РФ.

«Я бы не придавал политического смысла тому, что футболист Роспутько принял российское гражданство. Для этого человека Россия является такой же Родиной, как и Украина. Для многих украинцев так и есть, так всегда это и было. Просто сейчас в этой стране искусственно навязывается проект «анти-Россия».

Вспомните московский «Спартак » 1990-х годов, сколько украинцев играло в команде Романцева . Затем они выступали за сборную России. Мы всегда искренне переживали за спортсменов, команды из бывших советских республик, из Украины, в частности.

Мы живем в прекрасной, великой стране. Люди из других стран хотят жить в России, приезжают к нам. Они понимают, что здесь спокойно, что здесь можно успешно заниматься любимым делом, спортом, играть в футбол. Это совершенно нормальная ситуация, когда спортсмены принимают российское гражданство», – заявил бывший министр спорта России, олимпийский чемпион по фехтованию Колобков.