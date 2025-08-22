«Никого ни в чем не обвиняем! Работаем». Плющенко показал, как его сын Александр восстанавливает прыжки на льду после травмы

Плющенко показал, как его сын Александр восстанавливает прыжки после травмы.

«Первая неделя прыжков у Сани после травмы! 18 дней без прыжков! Спокойно восстанавливаемся, не форсируем! Слышим спортсмена. Никуда не бежим, никому ничего не доказываем. Никого ни в чем не обвиняем! Работаем!

Я, как никто другой, знаю, как сложно входить в сезон после травм. Фигурное катание – индивидуальный вид спорта! И я все-таки не из бобслея пришел. Понимаю, как важно для спортсмена планомерно и правильно входить после травмы в сезон.

Решили чаще вам показывать тренировки Сани на льду и в зале! Делиться с вами, как работает отец – сын!» – написал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в телеграм-канале.

