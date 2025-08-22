38

«Никого ни в чем не обвиняем! Работаем». Плющенко показал, как его сын Александр восстанавливает прыжки на льду после травмы

Плющенко показал, как его сын Александр восстанавливает прыжки после травмы.

«Первая неделя прыжков у Сани после травмы! 18 дней без прыжков! Спокойно восстанавливаемся, не форсируем! Слышим спортсмена. Никуда не бежим, никому ничего не доказываем. Никого ни в чем не обвиняем! Работаем!

Я, как никто другой, знаю, как сложно входить в сезон после травм. Фигурное катание – индивидуальный вид спорта! И я все-таки не из бобслея пришел. Понимаю, как важно для спортсмена планомерно и правильно входить после травмы в сезон.

Решили чаще вам показывать тренировки Сани на льду и в зале! Делиться с вами, как работает отец – сын!» – написал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в телеграм-канале.

ВИДЕО

«За 15 месяцев 7 травм с полной потерей контента». Куда подевалась 13-летняя звезда Плющенко

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Плющенко
мужское катание
logoАкадемия Плющенко
logoЕвгений Плющенко
logoАлександр Плющенко
logoсборная России
видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгений Плющенко: «Счастлив, что продолжаю развивать детский и юношеский спорт в нашей стране. Продолжаю дело своей жизни!»
1378 августа, 09:40
«Мам Ир, а вы че тут делаете?» – «Чаечек с малиной попиваю». Плющенко выложил ролик с участием Ирины Костылевой
8217 июля, 09:53Видео
Ярослав Хрулев перешел от Плющенко к Тутберидзе
7411 июля, 14:32
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго, Вейон и Брэндис, Робертсон и Ронер выступят с произвольными танцами
вчера, 21:20
Гран-при среди юниоров. Наката, Лонг, Ли, Гартунг покажут произвольные программы
вчера, 21:18
Расписание первого этапа Гран-при среди юниоров в Риге: там выступят Наката, Гойдина, Ким Юсон
4вчера, 21:12
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
149вчера, 21:07
«Гулять с собаками в два захода, потому что жена занята малышом? База». Трусова и Игнатов ответили на вопросы блица
28вчера, 19:24
Гран-при среди юниоров. Окада победила, Ха – 2-я, Дибберн – 3-я, Гойдина – 4-я
17вчера, 18:46
DJ Groove, Шура, Катя Лель, Винтаж и «Отпетые мошенники» примут участие в ледовом шоу Евгении Медведевой в формате первой в истории дискотеки на льду под музыку нулевых
58вчера, 16:30Реклама
Бельгийский журналист: «Хендрикс уверена в победе Петросян на олимпийском отборе. Она говорила, что Аделия – феномен»
77вчера, 15:27
Новая короткая программа Адама Сяо Хим Фа посвящена Леонардо да Винчи
20вчера, 15:14Видео
«Замечательная новость. Нас ведь давно никуда не зовут, так что поедем с удовольствием». Тарасова о приглашении фигуристов в КНДР
28вчера, 14:39
Ко всем новостям
Последние новости
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
вчера, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
1вчера, 13:17
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
2вчера, 10:44
Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
20 августа, 18:24
Татьяна Тарасова: «Может, выступать за США у Колесника получится лучше, чем обсуждать нас. Придурок»
1220 августа, 13:49
Даниил Глейхенгауз: «Я не реализовал себя в спорте. Великому спортсмену сложнее стать великим тренером»
1116 августа, 20:13
Акатьева об отношениях с тренерами: «Всегда сохраняем субординацию – это рабочий процесс, никто не должен отвлекаться. Но поддержка присутствует»
416 августа, 19:40
Туктамышева о том, какой спорт могла выбрать вместо фигурного катания: «Баскетбол. Нравится в кольцо мячом попадать»
516 августа, 19:37
Елизавета Туктамышева: «Кошмары про фигурное катание снятся, но редко. Например, что встаешь в начальную позу – и забыл программу»
416 августа, 19:07
Даниил Глейхенгауз: «И в горе, и в радости со «Спартаком». Сегодня – обидная ничья»
416 августа, 18:39Фото