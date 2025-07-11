Ярослав Хрулев перешел от Плющенко к Тутберидзе
13-летний фигурист Ярослав Хрулев перешел из академии Плющенко к Тутберидзе.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Ярослав Хрулев пришел на просмотр в группу Этери Тутберидзе несколько дней назад, на данный момент приступил к тренировкам в группе», – рассказал источник.
В прошлом сезоне Хрулев занял десятое место на мемориале Жука и был шестым на первенстве Москвы по младшему возрасту.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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