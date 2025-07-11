Ярослав Хрулев перешел от Плющенко к Тутберидзе

13-летний фигурист Ярослав Хрулев перешел из академии Плющенко к Тутберидзе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Ярослав Хрулев пришел на просмотр в группу Этери Тутберидзе несколько дней назад, на данный момент приступил к тренировкам в группе», – рассказал источник.

В прошлом сезоне Хрулев занял десятое место на мемориале Жука и был шестым на первенстве Москвы по младшему возрасту.