Леонтьева об опросе «СЭ»: «Безумно приятно, что меня выбрали самой красивой фигуристкой страны. За кого бы проголосовала? За себя!»
Софья Леонтьева отреагировала на то, что ее признали самой красивой фигуристкой.
Леонтьева выступает в танцах на льду с Даниилом Горелкиным.
Ранее «Спорт-Экспресс» провел опрос среди российских фигуристов, в частности, попросив назвать самую красивую действующую фигуристку России. Леонтьева набрала наибольшее количество голосов.
Леонтьева: Мне было безумно приятно, что меня выбрали самой красивой фигуристкой страны.
– Ты бы за кого проголосовала?
Леонтьева: За себя!
Горелкин: Я тоже голосую за Соньку.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости