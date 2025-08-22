  • Спортс
72

Леонтьева об опросе «СЭ»: «Безумно приятно, что меня выбрали самой красивой фигуристкой страны. За кого бы проголосовала? За себя!»

Софья Леонтьева отреагировала на то, что ее признали самой красивой фигуристкой.

Леонтьева выступает в танцах на льду с Даниилом Горелкиным.

Ранее «Спорт-Экспресс» провел опрос среди российских фигуристов, в частности, попросив назвать самую красивую действующую фигуристку России. Леонтьева набрала наибольшее количество голосов.

Леонтьева: Мне было безумно приятно, что меня выбрали самой красивой фигуристкой страны.

– Ты бы за кого проголосовала?

Леонтьева: За себя!

Горелкин: Я тоже голосую за Соньку.

Как выглядит Софья Леонтьева

