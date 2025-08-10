Cranberry Cup. Левито победила, Самоделкина – 2-я, Чжи А Син – 3-я
Норвуд, США
Женщины
Итоговое положение
1. Изабо Левито (США) – 207,61
2. Софья Самоделкина (Казахстан) – 203,15
3. Чжи А Син (Южная Корея) – 179,97
4. Соня Хилмер (США) – 165,83
5. Джозефин Ли (США) – 160,99
6. Кэти Шен (США) – 154,75
7. Оливия Филлипс (Швеция) – 147,05
8. Андреа Монтесинос Канту (Мексика) – 146,96
Произвольная программа
1. Софья Самоделкина (Казахстан) – 137,35
2. Изабо Левито (США) – 136,92
3. Чжи А Син (Южная Корея) – 117,85
4. Соня Хилмер (США) – 106,49
5. Джозефин Ли (США) – 104,95
6. Кэти Шен (США) – 104,40
7. Оливия Филлипс (Швеция) – 100,04
8. Андреа Монтесинос Канту (Мексика) – 96,03
Короткая программа
1. Изабо Левито (США) – 70,69
2. Софья Самоделкина (Казахстан) – 65,80
3. Чжи А Син (Южная Корея) – 62,12
4. Соня Хилмер (США) – 59,34
5. Джозефин Ли (США) – 56,04
6. Ким Мин Чхэ (Южная Корея) – 53,82
7. Андреа Монтесинос Канту (Мексика) – 50,93
8. Кэти Шен (США) – 50,35
