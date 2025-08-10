217

Cranberry Cup. Левито победила, Самоделкина – 2-я, Чжи А Син – 3-я

Самоделкина заняла второе место на Cranberry Cup в США, победила Левито.

Cranberry Cup

Норвуд, США

Женщины

Итоговое положение

1. Изабо Левито (США) – 207,61

2. Софья Самоделкина (Казахстан) – 203,15

3. Чжи А Син (Южная Корея) – 179,97

4. Соня Хилмер (США) – 165,83

5. Джозефин Ли (США) – 160,99

6. Кэти Шен (США) – 154,75

7. Оливия Филлипс (Швеция) – 147,05

8. Андреа Монтесинос Канту (Мексика) – 146,96

Произвольная программа

1. Софья Самоделкина (Казахстан) – 137,35

2. Изабо Левито (США) – 136,92

3. Чжи А Син (Южная Корея) – 117,85

4. Соня Хилмер (США) – 106,49

5. Джозефин Ли (США) – 104,95

6. Кэти Шен (США) – 104,40

7. Оливия Филлипс (Швеция) – 100,04

8. Андреа Монтесинос Канту (Мексика) – 96,03

Короткая программа

1. Изабо Левито (США) – 70,69

2. Софья Самоделкина (Казахстан) – 65,80

3. Чжи А Син (Южная Корея) – 62,12

4. Соня Хилмер (США) – 59,34

5. Джозефин Ли (США) – 56,04

6. Ким Мин Чхэ (Южная Корея) – 53,82

7. Андреа Монтесинос Канту (Мексика) – 50,93

8. Кэти Шен (США) – 50,35

Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Cranberry Cup
результаты
женское катание
logoSports – Казахстан
logoСофья Самоделкина
logoсборная США
logoсборная Казахстана
logoИзабо Левито
Соня Хилмер
Джозефин Ли
Ким Мин Чхэ
Чжи А Син
сборная Австралии
logoсборная Южной Кореи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Владислав Дикиджи вернул темный цвет волос
19сегодня, 09:18Видео
Министр спорта Татарстана Леонов о Валиевой: «Если будет инициатива какого‑то проекта – всегда готовы к переговорам»
41сегодня, 06:34
Контрольные прокаты. Лазарев, Федотов, Сарновский, Колесников, Карартынян, Воронов покажут короткие программы
34сегодня, 06:01
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
132сегодня, 06:00
Cranberry Cup. Садовский победил, Александр Селевко – 2-й, Гоголев – 3-й
40вчера, 19:52
Аделия Петросян провела мастер-класс в «Лужниках»
21вчера, 18:15
Дмитрий Козловский: «Мы с Бойковой катаемся очень долго – шутим, что иногда в браке столько не живут. Я видел много других пар, сейчас они нигде»
36вчера, 15:30
Ирина Роднина: «Хотела бы, чтобы дочка жила рядом в России, и пробовала это сделать. Но у нее есть право выбора»
7вчера, 14:54
Сотникова о работе с Буяновой: «Когда-то мне нужно было это добавить – злость, ругань, чтобы прийти в себя, а когда-то нет»
3вчера, 14:38
Анна Щербакова: «Самая яркая для меня победа — на первенстве России младшего возраста. Такой неподдельный восторг испытала»
16вчера, 14:30
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
18 августа, 13:46
Акатьева о Гришине: «В каждом прокате навсегда останется частичка его тепла, добра и любви к фигурному катанию»
35 августа, 19:45
«Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин выразил соболезнования в связи с гибелью Гришина
25 августа, 19:39
Кацалапов о Гришине: «Сегодня не стало голоса фигурного катания. Обычного, привычного, важного. И мир стал тише»
35 августа, 16:40
Иоланда Чен о гибели Гришина: «Я в совершенном шоке. Просто ужас. Прекрасный комментатор, добрый и отзывчивый человек»
25 августа, 14:11
Александр Гришин был в состоянии алкогольного опьянения, когда его сбила электричка (ТАСС)
2275 августа, 13:40
Энберт о смерти Гришина: «Большая утрата и скорбь. Сложно представить, как будут проходить соревнования без его работы»
35 августа, 12:47
Наталья Бестемьянова о гибели Гришина: «Для всех нас это очень большая потеря»
5 августа, 10:41
Дмитрий Соловьев о Гришине: «Это был очень крутой специалист и очень хороший человек»
5 августа, 10:37
Ксения Гущина: «Не уверена, что вижу себя тренером в будущем. Думаю над тем, чтобы пойти учиться на психолога – мне это было бы интереснее»
214 июля, 10:56