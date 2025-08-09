Cranberry Cup. Левито лидирует после короткой программы, Самоделкина – 2-я, Чжи А Син – 3-я
Изабо Левито выиграла короткую программу Cranberry Cup, Софья Самоделкина – 2-я.
Норвуд, США
Женщины, короткая программа
1. Изабо Левито (США) – 70,69
2. Софья Самоделкина (Казахстан) – 65,80
3. Чжи А Син (Южная Корея) – 62,12
4. Соня Хилмер (США) – 59,34
5. Джозефин Ли (США) – 56,04
6. Ким Мин Чхэ (Южная Корея) – 53,82
7. Андреа Монтесинос Канту (Мексика) – 50,93
8. Кэти Шен (США) – 50,35
9. Брук Гевальт (США) – 48,92
10. Сиенна Качмарчик (Австралия) – 48,11
Полные результаты – здесь.
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости