Тренер Хуснутдиновой: «Я предложила попробовать съездить на просмотр в команду Тутберидзе. На данный момент Дина там»
Тренер Дины Хуснутдиновой высказалась о переходе фигуристки к Этери Тутберидзе.
Хуснутдинова тренировалась у Надежды Заякиной в Казани.
«Дина в этом сезоне будет кататься по мастерам. Я предложила попробовать съездить на просмотр в команду Этери Тутберидзе. На данный момент Дина там.
Считаю, что нужно всегда двигаться вперед, я со своей стороны всегда поддержу и буду рядом», – сказала Заякина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости