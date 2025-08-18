Тренер Хуснутдиновой: «Я предложила попробовать съездить на просмотр в команду Тутберидзе. На данный момент Дина там»

Тренер Дины Хуснутдиновой высказалась о переходе фигуристки к Этери Тутберидзе.

Хуснутдинова тренировалась у Надежды Заякиной в Казани.

«Дина в этом сезоне будет кататься по мастерам. Я предложила попробовать съездить на просмотр в команду Этери Тутберидзе. На данный момент Дина там.

Считаю, что нужно всегда двигаться вперед, я со своей стороны всегда поддержу и буду рядом», – сказала Заякина.