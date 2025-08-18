11

Дина Хуснутдинова: «В настоящее время тренируюсь в группе Тутберидзе, пока нахожусь на просмотре»

Дина Хуснутдинова рассказала, что находится на просмотре в группе Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что 16-летняя фигуристка перешла к Этери Тутберидзе. Ранее она тренировалась в Казани у Надежды Заякиной. 

«В настоящее время тренируюсь в группе Этери Георгиевны, пока нахожусь на просмотре», – сказала призер этапа юниорского Гран-при России Хуснутдинова.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
ТАСС
logoсборная России
logoЭтери Тутберидзе
женское катание
Дина Хуснутдинова
