Дина Хуснутдинова: «В настоящее время тренируюсь в группе Тутберидзе, пока нахожусь на просмотре»

Дина Хуснутдинова рассказала, что находится на просмотре в группе Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что 16-летняя фигуристка перешла к Этери Тутберидзе . Ранее она тренировалась в Казани у Надежды Заякиной.

«В настоящее время тренируюсь в группе Этери Георгиевны, пока нахожусь на просмотре», – сказала призер этапа юниорского Гран-при России Хуснутдинова.