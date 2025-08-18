Дина Хуснутдинова: «В настоящее время тренируюсь в группе Тутберидзе, пока нахожусь на просмотре»
Дина Хуснутдинова рассказала, что находится на просмотре в группе Тутберидзе.
Ранее сообщалось, что 16-летняя фигуристка перешла к Этери Тутберидзе. Ранее она тренировалась в Казани у Надежды Заякиной.
«В настоящее время тренируюсь в группе Этери Георгиевны, пока нахожусь на просмотре», – сказала призер этапа юниорского Гран-при России Хуснутдинова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
