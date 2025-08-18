Дина Хуснутдинова перешла в группу Тутберидзе (ТАСС)

Фигуристка Дина Хуснутдинова перешла в группу тренера Этери Тутберидзе.

Ранее она тренировалась в Казани у Надежды Заякиной.

«Дина Хуснутдинова пришла на просмотр в группу Этери Тутберидзе после юниорских контрольных прокатов, на данный момент фигуристка приступила к тренировкам», – сообщил источник ТАСС .

16-летняя Хуснутдинова – бронзовый призер этапа юниорского Гран-при России 2024 года. Спортсменка исполняет тройной аксель.