Медведева об образах на льду: «Хочется чего-то экстремального, может быть, скандинавского, например, какая-нибудь скандинавская мифология»
Евгения Медведева рассказала, в каком образе она бы хотела выступить на льду.
«Если честно, хочется чего-то экстремального, может быть, скандинавского, например, какая-нибудь скандинавская мифология.
Какой-нибудь дух ветра, с интересной музыкой, можно придумать классный костюм», — сказала двукратная чемпионка мира.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
