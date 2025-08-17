Медведева об образах на льду: «Хочется чего-то экстремального, может быть, скандинавского, например, какая-нибудь скандинавская мифология»

Евгения Медведева рассказала, в каком образе она бы хотела выступить на льду.

«Если честно, хочется чего-то экстремального, может быть, скандинавского, например, какая-нибудь скандинавская мифология. Какой-нибудь дух ветра, с интересной музыкой, можно придумать классный костюм», — сказала двукратная чемпионка мира.