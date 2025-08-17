2

Наталья Бестемьянова: «Женя Медведева – талантливый человек. Я уверена, что у нее все получится в кинематографе»

Наталья Бестемьянова уверена, что Евгения Медведева будет успешна в кино.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева исполнит роль футболистки в фильме «Тренировка гнева».

«Женя – талантливый человек. Я уверена, что у нее все получится в кинематографе. Очень рада, что Медведева настолько востребована сейчас», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoНаталья Бестемьянова
logoЕвгения Медведева
женское катание
logoсборная России
кино
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Бестемьянова о Дикиджи: «При отличном исполнении программы Влад будет хорошо оценен на мировом уровне. Его работа над собой идет в несколько раз эффективнее, чем год назад»
758 минут назад
Елизавета Туктамышева: «В 2017-м я понимала, что начинаю терять себя. Мне пришлось тогда найти этот стержень, отпустить ситуацию»
3сегодня, 06:31
Софья Акатьева: «Любимая произвольная – сезон‑2022/23. До сих пор могу слушать в наушниках эту музыку»
1сегодня, 06:26
Глейхенгауз о влиянии работы на личную жизнь: «Морально тяжело, но ты привыкаешь. Супруга всегда меня поддерживает и может выслушать»
2сегодня, 06:22
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
143сегодня, 05:50
Роднина о пенсиях: «Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население достаточно для своей страны?»
149вчера, 20:50
Даниил Глейхенгауз: «Тутберидзе может и поругать, и похвалить. В разные дни каждый тренер по‑разному общается со спортсменом»
6вчера, 20:35
Даниил Глейхенгауз: «Абсолютно непонятно, почему юниоры не могут соревноваться на международной арене. Дети не заслуживают отстранения»
29вчера, 20:22
Глейхенгауз о Загитовой и Щербаковой: «В детстве они выделялись тем, что были симпатичные. Но нельзя было сказать, что это будущие олимпийские чемпионки»
15вчера, 20:09
Даниил Глейхенгауз: «Тренер должен быть строгим и в меру справедливым»
2вчера, 20:02
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Глейхенгауз: «Я не реализовал себя в спорте. Великому спортсмену сложнее стать великим тренером»
9вчера, 20:13
Акатьева об отношениях с тренерами: «Всегда сохраняем субординацию – это рабочий процесс, никто не должен отвлекаться. Но поддержка присутствует»
2вчера, 19:40
Туктамышева о том, какой спорт могла выбрать вместо фигурного катания: «Баскетбол. Нравится в кольцо мячом попадать»
1вчера, 19:37
Елизавета Туктамышева: «Кошмары про фигурное катание снятся, но редко. Например, что встаешь в начальную позу – и забыл программу»
4вчера, 19:07
Даниил Глейхенгауз: «И в горе, и в радости со «Спартаком». Сегодня – обидная ничья»
4вчера, 18:39Фото
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
18 августа, 13:46
Акатьева о Гришине: «В каждом прокате навсегда останется частичка его тепла, добра и любви к фигурному катанию»
35 августа, 19:45
«Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин выразил соболезнования в связи с гибелью Гришина
25 августа, 19:39
Кацалапов о Гришине: «Сегодня не стало голоса фигурного катания. Обычного, привычного, важного. И мир стал тише»
35 августа, 16:40
Иоланда Чен о гибели Гришина: «Я в совершенном шоке. Просто ужас. Прекрасный комментатор, добрый и отзывчивый человек»
25 августа, 14:11