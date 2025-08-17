Наталья Бестемьянова: «Женя Медведева – талантливый человек. Я уверена, что у нее все получится в кинематографе»

Наталья Бестемьянова уверена, что Евгения Медведева будет успешна в кино.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева исполнит роль футболистки в фильме «Тренировка гнева».

«Женя – талантливый человек. Я уверена, что у нее все получится в кинематографе. Очень рада, что Медведева настолько востребована сейчас», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.