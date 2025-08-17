  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Медведева о съемках в кино: «Самое сложное — это себя играть. Когда тебе говорят: «Веди себя как обычно», и ты забываешь, как ты обычно себя ведешь»
1

Медведева о съемках в кино: «Самое сложное — это себя играть. Когда тебе говорят: «Веди себя как обычно», и ты забываешь, как ты обычно себя ведешь»

Фигуристка Евгения Медведева рассказала об опыте съемок в кино.

Двукратная чемпионка мира снялась в фильме «Петрикор», а также в сериалах «Последний аксель», «Универ. Молодые» и «Искусство падения». 

Также стало известно, что она исполнит роль футболистки в фильме «Тренировка гнева», который должен выйти в 2027 году. 

«У меня были небольшие кинороли. Я честно могу сказать, что актерское дело намного сложнее, чем я могла себе представить.

Я играла камео: себя, студентку, телеведущую. Пока что достаточно лайтовое. Каких-то крупных ролей у меня не было.

Самое сложное — это себя играть. Когда тебе говорят: «Веди себя как обычно», и ты забываешь, как ты обычно себя ведешь», — рассказала Медведева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoЕвгения Медведева
женское катание
logoсборная России
logoКино
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Наталья Бестемьянова: «Женя Медведева – талантливый человек. Я уверена, что у нее все получится в кинематографе»
12сегодня, 06:18
Светлана Журова: «Уверена, что Медведева справится с ролью актрисы и может ярко блеснуть в этой сфере»
16вчера, 16:38
Алена Леонова: «Медведева создана для кинематографа. Она прекрасно держится перед камерой, камера ее любит»
20вчера, 15:18
Главные новости
Медведева об образах на льду: «Хочется чего-то экстремального, может быть, скандинавского, например, какая-нибудь скандинавская мифология»
8 минут назад
Медведева о контрольных прокатах: «Я выделила бы Софию Дзепку. Мне очень нравится, как она катается, она очень эстетичная, у нее красивые и легкие прыжки»
223 минуты назад
Губерниев о рейтинге влиятельных татар Москвы: «Мы можем поздравить Загитову и все вместе сказать фразу «Алга Татарстан»
3сегодня, 16:03
Сизерон и Фурнье-Бодри начнут сезон 29 августа во Франции: «С нетерпением ждем возможности показать всем наши новые программы»
17сегодня, 10:22
Бестемьянова о Дикиджи: «При отличном исполнении программы Влад будет хорошо оценен на мировом уровне. Его работа над собой идет в несколько раз эффективнее, чем год назад»
23сегодня, 08:39
Евгений Семененко прыгнул на веревке с 88-метровой трубы
61сегодня, 08:27Видео
Елизавета Туктамышева: «В 2017-м я понимала, что начинаю терять себя. Мне пришлось тогда найти этот стержень, отпустить ситуацию»
10сегодня, 08:23
Софья Акатьева: «Любимая произвольная – сезон‑2022/23. До сих пор могу слушать в наушниках эту музыку»
6сегодня, 06:26
Глейхенгауз о влиянии работы на личную жизнь: «Морально тяжело, но ты привыкаешь. Супруга всегда меня поддерживает и может выслушать»
7сегодня, 06:22
Наталья Бестемьянова: «Женя Медведева – талантливый человек. Я уверена, что у нее все получится в кинематографе»
12сегодня, 06:18
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Глейхенгауз: «Я не реализовал себя в спорте. Великому спортсмену сложнее стать великим тренером»
9вчера, 20:13
Акатьева об отношениях с тренерами: «Всегда сохраняем субординацию – это рабочий процесс, никто не должен отвлекаться. Но поддержка присутствует»
4вчера, 19:40
Туктамышева о том, какой спорт могла выбрать вместо фигурного катания: «Баскетбол. Нравится в кольцо мячом попадать»
1вчера, 19:37
Елизавета Туктамышева: «Кошмары про фигурное катание снятся, но редко. Например, что встаешь в начальную позу – и забыл программу»
4вчера, 19:07
Даниил Глейхенгауз: «И в горе, и в радости со «Спартаком». Сегодня – обидная ничья»
4вчера, 18:39Фото
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
18 августа, 13:46
Акатьева о Гришине: «В каждом прокате навсегда останется частичка его тепла, добра и любви к фигурному катанию»
35 августа, 19:45
«Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин выразил соболезнования в связи с гибелью Гришина
25 августа, 19:39
Кацалапов о Гришине: «Сегодня не стало голоса фигурного катания. Обычного, привычного, важного. И мир стал тише»
35 августа, 16:40
Иоланда Чен о гибели Гришина: «Я в совершенном шоке. Просто ужас. Прекрасный комментатор, добрый и отзывчивый человек»
25 августа, 14:11