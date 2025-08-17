Медведева о съемках в кино: «Самое сложное — это себя играть. Когда тебе говорят: «Веди себя как обычно», и ты забываешь, как ты обычно себя ведешь»
Фигуристка Евгения Медведева рассказала об опыте съемок в кино.
Двукратная чемпионка мира снялась в фильме «Петрикор», а также в сериалах «Последний аксель», «Универ. Молодые» и «Искусство падения».
Также стало известно, что она исполнит роль футболистки в фильме «Тренировка гнева», который должен выйти в 2027 году.
«У меня были небольшие кинороли. Я честно могу сказать, что актерское дело намного сложнее, чем я могла себе представить.
Я играла камео: себя, студентку, телеведущую. Пока что достаточно лайтовое. Каких-то крупных ролей у меня не было.
Самое сложное — это себя играть. Когда тебе говорят: «Веди себя как обычно», и ты забываешь, как ты обычно себя ведешь», — рассказала Медведева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
