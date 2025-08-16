Татьяна Тарасова: «Теплая атмосфера на встрече президентов России и США отразится на хороших перспективах во всем»

Тарасова отметила теплую атмосферу на встрече Путина и Трампа.

Президенты России и США этой ночью провели переговоры на Аляске.

«Такая теплая атмосфера на встрече президентов двух стран, конечно, отразится на хороших перспективах во всем. И с самого утра просто замечательно наблюдать за тем, что Владимир Путин и Дональд Трамп сказали друг другу.

Спасибо им большое за то, что они встретились и были очень доброжелательны по отношению друг к другу. Это хороший, позитивный знак для всех стран и для всех сфер нашей жизни», – считает заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.