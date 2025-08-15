Юрий Бородавко: «После встречи Путина и Трампа волной могут пойти реакции во всех сферах. И спорт не останется в стороне»

Бородавко считает, что встреча Путина и Трампа повлияет на спортивную сферу.

Сегодня, 15 августа, президент России Владимир Путин проведет переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске.

«После встречи президентов волной могут пойти реакции во всех сферах, по всем направлениям. И спорт не останется в стороне в этом смысле. С учетом тех тенденций в плане допуска наших спортсменов, не исключаю все больше и больше положительных решений в нашем отношении», – сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко .