Юрий Бородавко: «После встречи Путина и Трампа волной могут пойти реакции во всех сферах. И спорт не останется в стороне»
Бородавко считает, что встреча Путина и Трампа повлияет на спортивную сферу.
Сегодня, 15 августа, президент России Владимир Путин проведет переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске.
«После встречи президентов волной могут пойти реакции во всех сферах, по всем направлениям. И спорт не останется в стороне в этом смысле. С учетом тех тенденций в плане допуска наших спортсменов, не исключаю все больше и больше положительных решений в нашем отношении», – сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
