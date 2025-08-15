Тарасова о переговорах Путина и Трампа: «Встреча двух больших держав – это прекрасно. Понятно, что речь будет не про спорт, но мы надеемся на позитивное влияние в том числе на него»

Тарасова надеется, что встреча Путина и Трампа позитивно скажется на спорте.

Сегодня, 15 августа, президент России Владимир Путин проведет переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске.

«Конечно, весь мир знает об этой встрече, следит за ней. Понятно, что там будет идти речь не про спорт, но мы надеемся на позитивное влияние в том числе и на него. Встреча двух больших держав – это прекрасно, мне кажется», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова .