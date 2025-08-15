  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Тарасова о переговорах Путина и Трампа: «Встреча двух больших держав – это прекрасно. Понятно, что речь будет не про спорт, но мы надеемся на позитивное влияние в том числе на него»
4

Тарасова о переговорах Путина и Трампа: «Встреча двух больших держав – это прекрасно. Понятно, что речь будет не про спорт, но мы надеемся на позитивное влияние в том числе на него»

Тарасова надеется, что встреча Путина и Трампа позитивно скажется на спорте.

Сегодня, 15 августа, президент России Владимир Путин проведет переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске.

«Конечно, весь мир знает об этой встрече, следит за ней. Понятно, что там будет идти речь не про спорт, но мы надеемся на позитивное влияние в том числе и на него. Встреча двух больших держав – это прекрасно, мне кажется», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoТатьяна Тарасова
logoДональд Трамп
logoВладимир Путин
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Кацалапов исполнит главную роль в фильме про Пахомову и Горшкова
13 минуты назад
Тарасова считает, что Медведева справится с ролью футболистки: «В фигурном катании без актерского мастерства никуда»
10сегодня, 13:46
Роднина об ограничении звонков в мессенджерах: «Я надеюсь, что это временно. Сложные ситуации требуют непростых решений»
12сегодня, 13:28
Подкаст In The Loop сообщил, что Вэньцзинь Суй и Цун Хань снимутся со всех турниров в сезоне. Позже пост был удален
2сегодня, 11:16
Мама Елены Костылевой: «Планы строить пока не можем. Вопрос со здоровьем открыт»
96сегодня, 10:40
Тарасова о юниорских прокатах: «Подготовка видна, все хорошо катают программы. У нас все поколения сильные, у нас слабых не бывает»
4сегодня, 09:59
Евгения Медведева исполнит роль футболистки в фильме «Тренировка гнева»
67сегодня, 09:53
«Ждем встречи с нашим малышом». Косторная и Куница показали совместный фотосет
75сегодня, 08:52Фото
София Сарновская: «Сейчас идет работа над тройным акселем. Хочу в сезоне показать четверные риттбергер и сальхов»
25сегодня, 08:01
София Дзепка: «Есть небольшой страх не успеть за фигурную карьеру попробовать себя в разных амплуа. Поэтому мне хочется абсолютно разные стили программ»
10сегодня, 07:48
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
18 августа, 13:46
Акатьева о Гришине: «В каждом прокате навсегда останется частичка его тепла, добра и любви к фигурному катанию»
35 августа, 19:45
«Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин выразил соболезнования в связи с гибелью Гришина
25 августа, 19:39
Кацалапов о Гришине: «Сегодня не стало голоса фигурного катания. Обычного, привычного, важного. И мир стал тише»
35 августа, 16:40
Иоланда Чен о гибели Гришина: «Я в совершенном шоке. Просто ужас. Прекрасный комментатор, добрый и отзывчивый человек»
25 августа, 14:11
Александр Гришин был в состоянии алкогольного опьянения, когда его сбила электричка (ТАСС)
2275 августа, 13:40
Энберт о смерти Гришина: «Большая утрата и скорбь. Сложно представить, как будут проходить соревнования без его работы»
35 августа, 12:47
Наталья Бестемьянова о гибели Гришина: «Для всех нас это очень большая потеря»
5 августа, 10:41
Дмитрий Соловьев о Гришине: «Это был очень крутой специалист и очень хороший человек»
5 августа, 10:37
Ксения Гущина: «Не уверена, что вижу себя тренером в будущем. Думаю над тем, чтобы пойти учиться на психолога – мне это было бы интереснее»
214 июля, 10:56