  • Вайцеховская о Родниной: «Из легендарной фигуристки она превратилась в одиозную фигуру. Грустно, что как спортсменку ее уже не помнит никто»
Вайцеховская о Родниной: «Из легендарной фигуристки она превратилась в одиозную фигуру. Грустно, что как спортсменку ее уже не помнит никто»

Вайцеховская заявила, что Роднина с возрастом превратилась в одиозную фигуру.

Ирина Роднина – трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы РФ.

«Вся жизнь Родниной – пример того, насколько быстро выдающаяся спортивная карьера способна стать тяжелой ношей для человека. В середине 1980-х в стране не было семьи, в которой бы не знали, кто она такая. Ею восхищались все.

Когда Ирина Константиновна уехала в США, она во многом стала первопроходцем. Но сейчас взгляды на тот отъезд тоже изменились. Даже Татьяна Тарасова отправилась туда, чтобы сделать олимпийским чемпионом сначала Илью Кулика, а потом Алексея Ягудина.

Тамара Москвина вынуждена была улететь в Северную Америку, чтобы обеспечить нормальную подготовку Елене Бережной и Антону Сихарулидзе. На этом фоне тренерскую карьеру Родниной сложно считать состоявшейся. Возможно, она сама не хотела этим заниматься. Хотя она могла стать хозяйкой собственного катка. Более того, существовал такой проект.

А когда спортсмен уходит в политику, его величие улетучивается с дикой скоростью. Потому что в стране не привыкли считать работу в политических структурах достижением.

В целом грустно, что Роднину-спортсменку уже не помнит никто, хотя прошло не так много лет. Из легендарной фигуристки она превратилась в одиозную фигуру даже не из-за собственных поступков, а из-за завышенных ожиданий людей», – сказала журналист, олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская.

В чем проблема «Родниной» как спортивного байопика

А чем все-таки занимаются спортсмены в Думе? Иногда голосуют «против»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: RT
Елена Вайцеховская
logoИрина Роднина
logoТамара Москвина
Политика
logoТатьяна Тарасова
