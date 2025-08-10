  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Светлана Журова: «Самая выдающаяся фигуристка в истории нашей страны – безусловно, Роднина. За российский период – Загитова и Слуцкая»
66

Светлана Журова: «Самая выдающаяся фигуристка в истории нашей страны – безусловно, Роднина. За российский период – Загитова и Слуцкая»

Журова назвала Роднину, Загитову и Слуцкую самыми выдающимися фигуристками.

– Кого вы могли бы назвать самой выдающейся фигуристкой в истории России?

– Если брать все времена и народы, включая советский период, это, безусловно, Ирина Роднина. Если смотреть по спортивному принципу, она безоговорочный номер один. Никто не скажет по-другому.

Роднина – единственная трехкратная олимпийская чемпионка у нас в фигурном катании. Она 10 раз выиграла чемпионат мира, 11 раз чемпионат Европы. Только у нее есть столько титулов.

Если говорить только про российский период, современное время, то намного сложнее выбрать. С одной стороны, можно назвать Аделину Сотникову и Алину Загитову, только они стали олимпийскими чемпионками.

С другой стороны, нельзя не назвать Ирину Слуцкую. Да, она не выиграла Олимпиаду, но она двукратный призер Игр. Плюс в совокупности она завоевала большое количество медалей чемпионатов Европы и мира.

Слуцкая много лет, а не один-два года была лидером мирового женского катания. Ей часто не везло, засуживали ее. Ей не везло, как Камиле Валиевой, например. Валиева – совершенно потрясающая девочка, тоже могла достичь больших высот. А из-за всей этой истории с допингом у нее нет звания олимпийской чемпионки.

Поэтому за российский период самой выдающейся фигуристкой я бы назвала Загитову и Слуцкую. Если бы у Слуцкой была золотая олимпийская медаль, она безоговорочно была бы лучшей, – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

А чем все-таки занимаются спортсмены в Думе? Иногда голосуют «против»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
женское катание
logoИрина Слуцкая
logoСветлана Журова
logoсборная России
logoАлина Загитова
пары
logoИрина Роднина
logoКамила Валиева
logoАделина Сотникова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Илья Авербух: «Новое поколение забывает наших выдающихся спортсменов, это неизбежно. Для многих Роднина – депутат Госдумы и когда-то каталась»
486 августа, 20:57
Роднина о возможном возвращении Валиевой: «Не знаю, пройден ли ее пик. Видела Камилу последний раз на фотографиях светской хроники»
1425 июля, 12:25
Роднина о публикации Валиевой в поддержку нового закона о поиске в интернете: «Молодежь всегда высказывалась, не только же одни аксели прыгать»
6819 июля, 08:43
Главные новости
Контрольные прокаты юниорской сборной России. Базылюк, Андреева, Дзепка, Стрельцова, Петрова, Плескачева представят короткие программы
14вчера, 19:17
Контрольные прокаты юниорской сборной России. Федотов, Лазарев, Воронов, Карартынян, Сарновский, Колесников покажут произвольные программы
3вчера, 19:16
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
137вчера, 19:15
Трусова и Игнатов назвали сына Михаилом
92вчера, 16:09Видео
Вайцеховская о Родниной: «Из легендарной фигуристки она превратилась в одиозную фигуру. Грустно, что как спортсменку ее уже не помнит никто»
68вчера, 15:49
Контрольные прокаты юниорской сборной России. Лазарев, Федотов, Сарновский, Колесников, Карартынян, Воронов показали короткие программы
672вчера, 15:08
Дмитрий Губерниев: «Фигуристы поддержали выступление без флага и гимна? Пусть едут и выступают. Проблему в этом увидит только мудак»
35вчера, 14:30
Первый канал показывает контрольные прокаты юниорской сборной России без комментатора
102вчера, 13:55
Горбачева тренируется во Франции с командой Розанова, Денковой и Ставиского
26вчера, 12:43Фото
Роднина о дочери: «Сложно так долго не видеться с родным человеком. Но, слава Богу, есть телефон, можно общаться по видеосвязи»
8вчера, 10:55
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
18 августа, 13:46
Акатьева о Гришине: «В каждом прокате навсегда останется частичка его тепла, добра и любви к фигурному катанию»
35 августа, 19:45
«Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин выразил соболезнования в связи с гибелью Гришина
25 августа, 19:39
Кацалапов о Гришине: «Сегодня не стало голоса фигурного катания. Обычного, привычного, важного. И мир стал тише»
35 августа, 16:40
Иоланда Чен о гибели Гришина: «Я в совершенном шоке. Просто ужас. Прекрасный комментатор, добрый и отзывчивый человек»
25 августа, 14:11
Александр Гришин был в состоянии алкогольного опьянения, когда его сбила электричка (ТАСС)
2275 августа, 13:40
Энберт о смерти Гришина: «Большая утрата и скорбь. Сложно представить, как будут проходить соревнования без его работы»
35 августа, 12:47
Наталья Бестемьянова о гибели Гришина: «Для всех нас это очень большая потеря»
5 августа, 10:41
Дмитрий Соловьев о Гришине: «Это был очень крутой специалист и очень хороший человек»
5 августа, 10:37
Ксения Гущина: «Не уверена, что вижу себя тренером в будущем. Думаю над тем, чтобы пойти учиться на психолога – мне это было бы интереснее»
214 июля, 10:56