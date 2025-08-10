Светлана Журова: «Самая выдающаяся фигуристка в истории нашей страны – безусловно, Роднина. За российский период – Загитова и Слуцкая»

Журова назвала Роднину, Загитову и Слуцкую самыми выдающимися фигуристками.

– Кого вы могли бы назвать самой выдающейся фигуристкой в истории России?

– Если брать все времена и народы, включая советский период, это, безусловно, Ирина Роднина . Если смотреть по спортивному принципу, она безоговорочный номер один. Никто не скажет по-другому.

Роднина – единственная трехкратная олимпийская чемпионка у нас в фигурном катании. Она 10 раз выиграла чемпионат мира, 11 раз чемпионат Европы. Только у нее есть столько титулов.

Если говорить только про российский период, современное время, то намного сложнее выбрать. С одной стороны, можно назвать Аделину Сотникову и Алину Загитову , только они стали олимпийскими чемпионками.

С другой стороны, нельзя не назвать Ирину Слуцкую. Да, она не выиграла Олимпиаду, но она двукратный призер Игр. Плюс в совокупности она завоевала большое количество медалей чемпионатов Европы и мира.

Слуцкая много лет, а не один-два года была лидером мирового женского катания. Ей часто не везло, засуживали ее. Ей не везло, как Камиле Валиевой , например. Валиева – совершенно потрясающая девочка, тоже могла достичь больших высот. А из-за всей этой истории с допингом у нее нет звания олимпийской чемпионки.

Поэтому за российский период самой выдающейся фигуристкой я бы назвала Загитову и Слуцкую. Если бы у Слуцкой была золотая олимпийская медаль, она безоговорочно была бы лучшей, – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

А чем все-таки занимаются спортсмены в Думе? Иногда голосуют «против»