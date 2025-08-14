Татьяна Тарасова: «Петросян и Гуменник – катальщики высокого уровня, если они будут кататься в полную силу, засудить их будет невозможно»
Тарасова считает, что Петросян и Гуменника будет сложно засудить на отборе.
Квалификационный турнир к Олимпиаде-2026 пройдет с 19 по 21 сентября в Пекине. Аделия Петросян и Петр Гуменник являются главными кандидатами на участие в соревнованиях от России.
— Стоит ли нам быть готовым к тому, что Петросян и Гуменника могут засудить на олимпийском отборе?
— Я, конечно, ничему не удивлюсь. Но это катальщики высокого уровня, если они будут кататься в полную силу, то засудить их будет невозможно, — сказала заслуженный тренер СССР Тарасова Тарасова.
