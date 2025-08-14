Евгения Медведева: «На шоу я больше работаю над креативом. И поэтому правильнее всего называть меня режиссером-постановщиком»

Медведева ответила на вопрос, что сложнее: спродюсировать шоу или выиграть ЧМ.

Ледовое шоу двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой «Дискотека нулевых» пройдет 13 сентября в Москве на «ЦСКА Арене».

«Сравнивать такое – немного странно... Естественно, в физическом плане намного сложнее выиграть чемпионат мира, но тем не менее нужно иметь огромный профессионализм для того, чтобы делать хорошее ледовое шоу, и в этом плане мне очень повезло с командой.

Со мной работает много людей, профессионалов в тех сферах, в которых я не разбираюсь. На шоу лично я больше работаю над креативом. И поэтому правильнее всего называть меня режиссером-постановщиком. Я отвечаю за постановку, за музыку, за выбор костюмов, за утверждение дизайна площадки – то есть как все это должно выглядеть.

У нас в стране – самые талантливые и крутые фигуристы. И поскольку сейчас нет международных соревнований, нужно внутри страны делать что-то мегакрутое, суперинтересное для нашего зрителя, на внутрироссийский рынок. Для этого есть классные возможности, появляется много идей. И надо их реализовывать.

Фигуристы хотят кататься – считаю, это просто здорово», – сказала Медведева.