Медведева о своем шоу: «Сложные элементы, конечно же, будут, но не от меня. Уже пару лет я не исполняю сложных прыжковых элементов»

Евгения Медведева рассказала о концепции своего ледового шоу «Дискотека нулевых».

Шоу пройдет 13 сентября в Москве на «ЦСКА Арене». Часть льда займет танцевальная зона.

«Уточню, что танцпол будет не прямо на трибунах, а непосредственно на льду. Лично я под треки двухтысячных очень люблю танцевать. Я поняла, что, наверное, многие не захотят просто сидеть на месте, а захотят и потанцевать. Поэтому мы подумали – почему бы не сделать место для драйвовых плясок?

Тем более что на шоу выступят известные музыканты. По сути, это будет наполовину концерт. А на подобных шоу всегда есть фан-сектор, где люди отжигают, тусуются.

Прошлогоднее шоу (к 25-летию Медведевой – Спортс’’) было высокотехнологичное – много спецэффектов, экранов, в том числе LED-экраны. Мы активно эксплуатировали тогда искусственный интеллект. Сейчас тоже будет ярко – но все карты раскрывать не собираюсь, уж простите.

В силу эстетики мы пожертвовали тогда кубом, и это было немного неудобно для дальних рядов. Тем не менее это не помешало позитивному восприятию шоу. В этом году мы это учли, экраны будут 100%.

Сложные элементы, конечно же, будут, но не от меня! Уже пару лет я не исполняю сложных прыжковых элементов, так уж распорядилась судьба. Но у нас в составе много спортсменов, которые в состоянии делать просто крышесносные элементы – тройные, даже четверные прыжки. Я уверена, ребята покажут высший класс – точно так же, как и на соревнованиях», – рассказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.