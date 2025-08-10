  • Спортс
  • Медведева о своем шоу: «Это дискотека двухтысячных, у нас будет фан-зона в виде танцпола. Экспериментальный формат – такое еще никто не пробовал»
Медведева о своем шоу: «Это дискотека двухтысячных, у нас будет фан-зона в виде танцпола. Экспериментальный формат – такое еще никто не пробовал»

Евгения Медведева рассказала о своем будущем шоу.

13 сентября на «ЦСКА-Арене» пройдет ледовое шоу «Евгения Медведева и друзья». Двукратная чемпионка мира представит на льду дискотеку в стиле нулевых.

«Это будет дискотека двухтысячных, это точно будет весело. У нас будет фан-зона в виде танцпола. Это такой экспериментально новый формат, наверное, размещения зрителей на ледовой арене, поскольку такое еще никто не пробовал.

Не знаю, получится классно, мне кажется, но надо одеваться теплее, потому что вы будете вровень со льдом. Уже известен широкий список фигуристов, которые будут участвовать. Пока что не могу полностью озвучить музыкантов, которые будут выступать, но спортсменов уже очень-очень много прикрутилось. Они все уже известны в широком доступе.

Мы уже даже выкладывали визуализацию сценографии. То есть сразу можно увидеть, как это будет все выглядеть. Нормальная практика, когда на ледовых шоу чуть-чуть вырезается лед. И, собственно, мы урежем стандартный размер площадки в пользу танцпола. То есть где-то одну треть ото льда мы откусим, поставим туда танцпол, постараемся сделать его двухъярусным, чтобы задним рядам тоже было видно.

Но, кстати, вот, чтобы зафиналить вопрос по поводу видимости на танцполе, я видела, многие там в комментариях писали: «Ой, но задним рядам же будет не видно». Нет такого, что у вас куплен билет на какой-то определенный квадратный метр. По танцполу вы можете ходить.

Если вам не видно, вы можете подойти поближе. Потом вы можете отойти подальше, потанцевать. То есть вы можете там передвигаться точно так же, как в танцзоне на любом концерте. Поэтому мы постараемся сделать танцпол двухъярусным, чтобы задним рядам тоже было видно.

Танцполов будет два – с одной стороны и с другой стороны. И между этими двумя танцполами будет небольшой коридорчик. По крайней мере, так планируется, и мы надеемся, что технически это будет возможно. Планируется коридорчик, и в этот коридорчик смогут выходить спортсмены, чтобы как-то коммуницировать со зрителями», – сказала Медведева

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
logoЕвгения Медведева
ледовые шоу
logoсборная России
женское катание
