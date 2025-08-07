  • Спортс
  • Роднина про общение с бывшими учениками: «С ребятами из Чехии на связи. На тему России мы не говорим, чтобы не подводить никого»
Роднина про общение с бывшими учениками: «С ребятами из Чехии на связи. На тему России мы не говорим, чтобы не подводить никого»

Роднина заявила, что не разговаривает со своими бывшими учениками о России.

С 1992 по 1997 год Ирина Роднина тренировала в Калифорнии. Она работала с чешскими парниками Радкой Коваржиковой и Рене Новотны, которые в 1995 году выиграли золото чемпионата мира. 

— Вы тренировали чешские пары, помогали Кван и Никодинов. С кем до сих пор поддерживаете общение?

— Это сложно, особенно в последнее время. Но с ребятами из Чехии, Радкой Коваржиковой и Рене Новотны, на связи. Все время поздравляем друг друга с каким-то событиями в жизни. Мишель Кван — теперь посол США, и уже сложно общаться. У посла не просто же мобильный телефончик достал и все, поэтому сложнее.

Что говорят о России? Мы не говорим на эту тему, чтобы не подводить никого. Мы говорим о том, что у нас общего есть, что в жизни произошло, что нам интересно или по какому поводу мы звоним. Зачем нам подводить такие темы, которые могут ставить кого-то в неловкую ситуацию?

У нас большой путь был позади. Нам есть о чем поговорить, что вспомнить, с чем поздравить, — сказала Ирина Роднина. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
