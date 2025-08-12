Загитова показала фото с букетами: «Я уже задумываюсь об открытии цветочного магазина. Если бы он был у меня, как бы вы его назвали?»
Алина Загитова высказалась о желании открыть цветочный магазин.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию опубликовала в телеграм-канале фото с букетами.
«Я уже задумываюсь об открытии цветочного магазина😍
Если бы он был у меня, как бы вы его назвали?🤭», – написала Загитова.
Ранее фигуристка рассказывала, что увлекается флористикой.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
