Загитова показала фото с букетами: «Я уже задумываюсь об открытии цветочного магазина. Если бы он был у меня, как бы вы его назвали?»

Алина Загитова высказалась о желании открыть цветочный магазин.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию опубликовала в телеграм-канале фото с букетами.

«Я уже задумываюсь об открытии цветочного магазина😍

Если бы он был у меня, как бы вы его назвали?🤭», – написала Загитова.

Ранее фигуристка рассказывала, что увлекается флористикой.

