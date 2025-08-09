Фото
65

Трусова о рождении сына: «Это совершенно новая глава в нашей жизни, и мне не терпится поскорее ее начать»

Александра Трусова назвала день рождения сына самым необычным и счастливым.

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию опубликовала в телеграм-канале несколько фото с первенцем.

«Что же, это мой пост в статусе мамы. Даже не верится, если честно!

6 августа родился наш с Макаром (Игнатовым) сын. Передать ощущения словами невозможно, поэтому просто скажу, что это был самый необычный и в то же время самый счастливый день в моей жизни. Привести в этот мир нового человека не так просто, как кажется, но все трудности однозначно стоят того мгновения, когда ты впервые берешь его на руки.

Отдельно хочется поблагодарить персонал клиники Лапино, которую мы с Макаром выбрали для родов. Врачи сделали все для того, чтобы наша встреча с малышом произошла максимально комфортно. Огромное спасибо акушеру-гинекологу Наталье Викторовне Цалко, которая бережно вела всю мою беременность, и всей команде, которая была со мной на родах: акушеру-гинекологу Александре Владимировне Зверевой, акушерке Марине Малинкиной, доуле Вере Артемовой. Вы – мои герои!

Это совершенно новая глава в нашей жизни, и мне не терпится поскорее ее начать. Тем более рядом со мной будет Макар, а с ним мне ничего не страшно», – написала Трусова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
