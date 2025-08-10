Ирина Роднина: «Хотела бы, чтобы дочка жила рядом в России, и пробовала это сделать. Но у нее есть право выбора»

Ирина Роднина заявила, что хотела бы, чтобы ее дочь жила в России.

Дочь Родниной, 39-летняя Алена Миньковская живет в США. Является журналистом.

— Конечно, хотела бы, чтобы дочка жила рядом в России, и пробовала это сделать. Но у нее есть право выбора. Она в той стране с трех лет.

— Насколько ваша дочь привязана к России?

— По делению ребенка ей отец до 18 лет запрещал въезжать в Россию. С трех лет у нее был перерыв до 17, когда приехали просто получить документы и паспорта.

Она здесь много раз бывала. У нее в России есть друзья и знакомые, в том числе по работе и общению. Она же работала в Russia Today. Симоньян ее, в общем-то, опробовала. Но у нее жизнь там, дети и супруг там, — сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.