Ирина Роднина: «Хотела бы, чтобы дочка жила рядом в России, и пробовала это сделать. Но у нее есть право выбора»
Ирина Роднина заявила, что хотела бы, чтобы ее дочь жила в России.
Дочь Родниной, 39-летняя Алена Миньковская живет в США. Является журналистом.
— Конечно, хотела бы, чтобы дочка жила рядом в России, и пробовала это сделать. Но у нее есть право выбора. Она в той стране с трех лет.
— Насколько ваша дочь привязана к России?
— По делению ребенка ей отец до 18 лет запрещал въезжать в Россию. С трех лет у нее был перерыв до 17, когда приехали просто получить документы и паспорта.
Она здесь много раз бывала. У нее в России есть друзья и знакомые, в том числе по работе и общению. Она же работала в Russia Today. Симоньян ее, в общем-то, опробовала. Но у нее жизнь там, дети и супруг там, — сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости