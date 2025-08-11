Роднина о дочери: «Сложно так долго не видеться с родным человеком. Но, слава Богу, есть телефон, можно общаться по видеосвязи»

Ирина Роднина рассказала, как видится с дочерью в условиях санкций.

Дочь Родниной 39-летняя Алена Миньковская живет в США.

«Насколько сложно видеться с дочкой или приезжать к ней? Я под всеми санкциями. Есть официальные делегации, как, например, с Валентиной Матвиенко, когда есть договоренности между странами. Если такого нет, просто так никуда не приехать.

Конечно, сложно так долго не видеться с родным человеком. Но, слава Богу, есть телефон, можно общаться по видеосвязи. Один ее ребенок родился – я все по телефону смотрела, второй родился – тоже по телефону смотрела.

В прошлом году их всех собирала в Азербайджане: и дочка с мужем и внучкой была, и сын мой со своей дочкой приезжал. Конечно, есть желание повторить такую встречу. Разве я должна крест на себе ставить? Дочка совсем недавно родила второго ребенка, поэтому ей немножко не до путешествий. Конечно, будем встречаться, пока нам здоровье позволяет», – сказала Роднина.

Ирина Роднина: «Хотела бы, чтобы дочка жила рядом в России, и пробовала это сделать. Но у нее есть право выбора»