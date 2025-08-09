Роднина о критике из-за периода жизни в США: «Я уже настолько привыкла. Я же не бежала, а официально поехала, получила разрешение. Никогда никого не предавала»

Ирина Роднина ответила на критику, связанную с периодом жизни в США.

Депутат Госдумы РФ и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина жила и работала в Америке с 1990 по 2002 год.

– Критика за то, что я уехала в США? Я уже настолько привыкла, что меня критикуют. Я же не бежала, а официально поехала, получила разрешение. А разрешение и документы получала, когда еще был Советский Союз – в 1990 году, на секундочку. У нас так много людей приглашали работать за границу.

– Как вы реагируете на такие комментарии? Иногда там доходит до такой грубости, что вас называют предателем.

– У меня нервы крепкие. Вообще не реагирую. Знаю, что ничего плохого не делала. Я никогда никого не предавала. Если так поступаю, значит, у меня есть определенные доводы и смыслы. Мнение других по-своему очень важно, но если человек срывается на какую-то грубость, значит, это не мнение.

– А что это?

– Где-то зависть, где-то злость.

– Хотели бы, чтобы зависти, злости и негатива в вашу сторону стало меньше?

– Я всех людей не переделаю. Всем хорошей не могу быть. Я не просто какой-то лик, на который все молятся, а абсолютно нормальный и живой человек со своими слабостями и сильными сторонами. И во многом чего-то я в жизни добилась такого, о чем другие и мечтать не могут, – сказала Роднина.