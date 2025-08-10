Ирина Роднина: «Жить люблю и хочу в Москве. Мне важнее там, где мне комфортнее, где я чувствую себя нужной и востребованной. И всегда такой страной была Россия»

Ирина Роднина рассказала, что ей нравится жить в Москве.

– В какой стране, кроме России, хотела бы жить? Я люблю путешествовать, но жить люблю и хочу в Москве.

– Чем тогда Россия лучше других стран?

– Почему лучше? Почему вы считаете, что мы всегда хотим выбирать все лучшее?

– Потому что человек всегда стремится к комфорту.

– А то, что есть родные, привычки, работа и многое, что связывает… Это не обязательно лучше. Вы меня перепутали с другим поколением, которое всегда ищет, где лучше. Но я немножко из другого поколения, где были другие ценности.

Мне важнее там, где мне комфортнее, где есть мое окружение, где я себя чувствую нужной и востребованной. И всегда такой страной была Россия. Правда, когда я родилась, она называлась Советский Союз, – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина .