Александра Трусова: «Пишите предположения, как мы назвали нашего сыночка. Будем ждать ваши варианты»

Александра Трусова сообщила, что ее с сыном выписали из роддома.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова родила ребенка 6 августа. Ее муж – фигурист Макар Игнатов .

«Всем привет. Ну что, мы выписались из роддома. Уже едем домой. А вы пока пишите предположения, как мы назвали нашего сыночка. Будем ждать ваши варианты», – сказала фигуристка на видео в телеграм-канале.

