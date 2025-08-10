Александра Трусова: «Пишите предположения, как мы назвали нашего сыночка. Будем ждать ваши варианты»
Александра Трусова сообщила, что ее с сыном выписали из роддома.
Серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова родила ребенка 6 августа. Ее муж – фигурист Макар Игнатов.
«Всем привет. Ну что, мы выписались из роддома. Уже едем домой. А вы пока пишите предположения, как мы назвали нашего сыночка. Будем ждать ваши варианты», – сказала фигуристка на видео в телеграм-канале.
Трусова о рождении сына: «Это совершенно новая глава в нашей жизни, и мне не терпится поскорее ее начать»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Трусовой
