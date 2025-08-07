Авербух о том, что Трусова родила ребенка: «Могу только поздравить Сашу с прекрасной, одной из главных миссий женщины»
Илья Авербух поздравил фигуристку Александру Трусову с рождением ребенка.
6 августа у Александры Игнатовой (Трусовой) и и ее мужа Макара Игнатова родился сын.
«Я только могу поздравить Сашу с прекрасной, одной из главных миссий женщины – и пожелать ее семье самого хорошего», – сказал хореограф Авербух.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Газета.ru
