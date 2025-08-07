Авербух о том, что Трусова родила ребенка: «Могу только поздравить Сашу с прекрасной, одной из главных миссий женщины»

Илья Авербух поздравил фигуристку Александру Трусову с рождением ребенка.

6 августа у Александры Игнатовой (Трусовой) и и ее мужа Макара Игнатова родился сын.

«Я только могу поздравить Сашу с прекрасной, одной из главных миссий женщины – и пожелать ее семье самого хорошего», – сказал хореограф Авербух.