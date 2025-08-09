  • Спортс
  Макар Игнатов: «Сижу с сыном на руках, смотрю на него, а он настоящий... Я уже бесконечно люблю его, а еще бесконечно люблю Сашу»
Макар Игнатов: «Сижу с сыном на руках, смотрю на него, а он настоящий... Я уже бесконечно люблю его, а еще бесконечно люблю Сашу»

Макар Игнатов поделился эмоциями от рождения сына.

Александра Трусова и Макар Игнатов стали родителями 6 августа. 

«У меня родился сын! Для вас это, конечно, уже не новость, но я хотел именно так начать.

Скажу честно, подготовиться к этому событию невозможно. Прошло уже три дня, но мне до сих пор кажется, что я сплю. Сижу с сыном на руках, смотрю на него, а он настоящий…

Это однозначно был самый счастливый день в моей жизни. Я уже бесконечно люблю его, а еще бесконечно люблю Сашу», – написал Игнатов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Макара Игнатова
