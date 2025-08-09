Анна Щербакова: «Всегда понимала, что мое выступление зависит только от меня. Если что‑то не получилось, виновата только я»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова заявила, что не верит в приметы.

— У спортсменов часто встречаются какие‑то талисманы и приметы. У тебя есть что‑то такое?

— Нет. Всегда понимала, что мое выступление зависит только от меня. Если что‑то не получилось, виновата только я. Если что‑то получилось, я — молодец.

— Вы смотрите с коллегами или друзьями фигурное катание вне дома и вне трибун, по телевизору?

— Конечно, вся семья вовлечена в этот вид спорта. Я сейчас часто бываю в роли комментатора, — сказала Щербакова.