  • Арутюнян о Самоделкиной: «Софа должна доказывать, что хочет попасть выше. Она должна быть более ответственной за все, что делает – особенно вне катка»
38

Рафаэль Арутюнян оценил перспективы фигуристки Софьи Самоделкиной.

18-летняя Самоделкина, которая представляет Казахстан, идет на втором месте после короткой программы на Cranberry Cup в Норвуде (США). Спортсменка тренируется у американца Арутюняна.

– Сейчас в Норвуде выступает другая ваша ученица, Софья Самоделкина. Перед произвольной программой она вторая.

– Я считаю, что программу-минимум она пока выполнила. Посмотрите: на лутце судьи уже не ставят неверное ребро. Да, каскад отминусован, но стоит в конце программы, и она его приземлила без видимых проблем. Сейчас же самое начало сезона, а она справилась, молодец. Дальше будем смотреть и работать.  

Мне понравилось, что она борется и после короткой пытается догнать американку Левито – призера чемпионата мира. Я специально отправил ее в Норвуд одну, чтобы она самостоятельно туда полетела. Пусть на этом уровне борется и старается.

Софа хорошо катается, улучшается с каждым днем. На льду у меня к ней претензий практически нет, она старается и слушает. Вне катка есть еще моменты, над которыми можно поработать. Она молодая девочка, повзрослеет – и многие вопросы уйдут, если к этому приложить старания.

Ей надо еще тут пожить и освоиться, чтобы стать немного другой. Перестройка на эти новые рельсы уже идет, и направление правильное. Тут совершенно другая система, к ней надо привыкнуть.

Она должна быть более ответственной за все, что делает – особенно вне катка. Там пока есть вопросы коммуникации, которые надо улучшать. Для меня важно, чтобы спортсмен стремился стать профессионалом – во всех аспектах.

Посмотрим, как она с этим справится. Многое начинает складываться, поставлены две неплохие программы, одна у Ше-Линн Бурн. Процесс идет, но он требует времени. Очень хочется, чтобы у нас получилось. Потому что не хочется тратить время зря. 

– Как вам кажется, получится у нее вернуть тройной аксель и четверные прыжки? 

– Мы над этим работаем. Потенциал есть, я серьезно этим занимаюсь. У Софы уже очень неплохие попытки тройного акселя, надеюсь, мы его освоим, но пока спешки нет. Тут есть элемент риска: много прыжков делать нельзя. Но когда форма улучшится, то и прыжок станет лучше получаться.

Надо понять одно: задача стоит не выехать прыжок, а выезжать – на постоянной основе. Это разные вещи, согласитесь. Не случайно, не на авось или «вдруг получится». Ну прыгнешь ты его, на телефон запишешь. А потом будешь судьям с экрана показывать?

Один раз прыгнуть, а на другой травмироваться – это неправильный подход. Надо его стабильно делать – когда надо, тогда и прыгать. Так что посмотрим, тут многое зависит от самой Софы. Она должна доказывать, что хочет попасть выше. Я не заставляю учеников, хотеть должны они сами.

Если у нас с Софой получится с акселем – отлично. Будет вишенка на торте. А если появится четверной, да не один – этих вишенок будет много, торт будет стоить дорого, – сказал Арутюнян в интервью Спортсу’’.

Звонок Рафаэлю Арутюняну: слухи о разрыве с Малининым, стажировка Гуменника и Туктамышевой

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
