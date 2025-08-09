Вайцеховская о Самоделкиной: «Мне очень нравятся спортсменки, готовые вытаскивать себя из небытия и делающие это»

Елена Вайцеховская оценила выступление Софьи Самоделкиной на турнире в США.

Фигуристка Самоделкина , представляющая сборную Казахстана, заняла второе место в короткой программе на Cranberry Cup в Норвуде. Лидирует американка Изабо Левито.

«С большим удовольствием посмотрела прокат Софьи Самоделкиной на турнире в США. Очень мне нравятся спортсменки, готовые вытаскивать себя из небытия и делающие это. Изменилось тело, изменилось настроение, изменились программы, и видно, что самой Софе это всt нравится.

Понятно, что пока нет предельной сложности, но мне кажется, что Рафаэль Арутюнян вообще не стал бы браться за Самоделкину, если бы не видел в ней определенного потенциала. В плане сложности – в том числе.

Словом, есть с чем поздравить и тренера, и спортсменку», – написала журналист Вайцеховская в своем телеграм-канале.